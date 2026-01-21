Il Comune di Marsala cerca location private per matrimoni e unioni civili: c’è un avviso

Strutture ricettive, edifici, ville di particolare valore storico, architettonico, ambientale o artistico, siti nel territorio di Marsala. Sono queste le location che l’Amministrazione comunale ritiene idonee per la celebrazione di matrimoni e unioni civili. A tal fine, il settore ai Servizi demografici ha pubblicato un apposito Avviso esplorativo per consentire la presentazione di “manifestazioni di interesse” da parte di chi intenda concedere in comodato per tre anni proprie strutture, idonee ad ospitare “uffici separati” di Stato Civile. Le istanze possono essere presentate entro il prossimo 28 febbraio, secondo modalità e requisiti indicati nel bando, online alla pagina istituzionale