Assostampa: “A Trapani l’informazione istituzionale passa da una società privata”

Un nuovo caso solleva interrogativi sulla corretta gestione dell’informazione istituzionale negli enti locali del Trapanese. A denunciarlo è la Segreteria provinciale di Assostampa, che punta il dito contro l’Amministrazione comunale di Trapani e il Distretto Socio Sanitario D50. Secondo il sindacato dei giornalisti, il Comune di Trapani – privo di un ufficio stampa – diffonde comunicati ufficiali contenenti dichiarazioni di sindaco e assessori attraverso un giornalista legato a una società privata di eventi e comunicazione, la Notorius Event & Management. La società è stata individuata dal Distretto D50, di cui Trapani è capofila, tramite procedura MePA, all’interno della categoria “marketing, comunicazione e pubblicità”.

Assostampa chiarisce però che tale affidamento non può riguardare l’informazione istituzionale, regolata dalla Legge 150/2000, che stabilisce come questa attività sia riservata esclusivamente agli uffici stampa degli enti pubblici e vieta agli addetti stampa di svolgere contemporaneamente attività giornalistica o di comunicazione privata. L’ultimo episodio segnalato riguarda un comunicato relativo a una determina per la co-progettazione destinata alla rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla criminalità, da adibire a centro per donne vittime di violenza. Il testo riporta dichiarazioni di dirigenti comunali, del sindaco, di assessori e della coordinatrice del Distretto D50. Una situazione che appare ancora più paradossale, sottolinea Assostampa, se si considera che il Comune di Trapani non ha mai assunto il vincitore del concorso pubblico per giornalista, caso definito unico in Italia, mentre è attivo un portavoce del sindaco che cura la diffusione di dichiarazioni sui social istituzionali. “Ci aspettiamo a questo punto – commenta il segretario provinciale Vito Orlando – che la stessa società si occupi dei comunicati anche per gli altri comuni del Distretto D50, tutti privi di ufficio stampa”, facendo riferimento a Erice, Custonaci, San Vito lo Capo, Paceco, Buseto Palizzolo e Valderice.