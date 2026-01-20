Pantelleria: cade dal balcone, speciale aereo militare per il trasporto di un uomo di 200 chili

Una particolare e complessa operazione di soccorso aereo è avvenuta sull’isola di Pantelleria nella notte tra venerdì e sabato. Un uomo di 44 anni – affetto da una grave obesità e con un peso di circa 200 chili – è rimasto ferito dopo una caduta dal primo piano della propria abitazione. L’uomo è stato trasportato d’urgenza da Pantelleria al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo grazie all’intervento straordinario di un velivolo dell’Aeronautica Militare. Il paziente, che ha riportato una severa frattura esposta alla caviglia, è stato inizialmente stabilizzato dai medici dell’ospedale “B. Nagar” ma la gravità della lesione e le condizioni cliniche del soggetto hanno reso impossibile il tradizionale trasporto tramite elicottero del 118. E’ stata attivata infatti, una procedura d’urgenza coordinata dalla Prefettura di Trapani e dalla Sala Situazioni di Vertice dell’Aeronautica. Da Pisa è decollato un C-130J della 46ª Brigata Aerea, un gigante dei cieli capace di imbarcare direttamente l’intera autoambulanza.

L’intera operazione, autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è conclusa con il successo del trasferimento al nosocomio del capoluogo siciliano. Il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, ha espresso profonda gratitudine per la sinergia dimostrata: “Una collaborazione fondamentale tra prefettura, sanità e militari, che ha permesso di gestire un caso estremamente delicato con la massima efficacia”.