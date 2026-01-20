Maltempo, a Salemi e Mazara niente mastelli porta a porta per 24 ore

Alcuni comuni trapanesi, a causa del cattivo tempo in vista del forte vento causato dal ciclone Herry che per il vero sta provocando molto più danni nel versante orientale della Sicilia, stanno correndo ai ripari sul fronte della raccolta dei rifiuti differenziati porta a porta per questa sera, martedì 20 gennaio. In particolare il quarto settore del comune di Salemi che si occupa, tra le altre cose, dell’ambiente, avverte che a causa delle avverse condizioni meterologiche con rischio meteo – idrogeologico ed idraulico, stasera la raccolta prevista di carta e cartone è stata sospesa e anche il centro comunale di raccolta di Salemi rimarrà chiuso. Il sindaco Vito Scalisi comunica che conseguentemente al provvedimento intrapreso i relativi mastelli adibiti allo smaltimento di carta e cartone non dovranno essere esposti. Anche il Comune di Mazara ha intrapreso lo stesso provvedimento specificando che i Centri di Raccolta di via Pace, via Impastato e Mazara Due saranno chiusi al pubblico e la gestione del servizio porta porta riprenderà domani regolarmente, 21 gennaio.