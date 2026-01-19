Shoah: il Liceo “Pascasino – Giovanni XXIII” al Viaggio della Memoria 2026 della scuola italiana

Il Liceo Statale “Pascasino – Giovanni XXIII” di Marsala partecipa al Viaggio della Memoria 2026 promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) in ricordo delle vittime della Shoah, con la presenza di due studenti selezionati a livello nazionale.

Gli studenti Alessia Mandirà e Federico Canova, accompagnati dalla professoressa Santina Di Girolamo, sono infatti tra i cento partecipanti individuati dal MIM per il percorso “Scuola Futura – Viaggio della Memoria 2026”. L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e vede il Liceo Pascasino – Giovanni XXIII impegnato anche in qualità di scuola Polo nazionale e internazionale del Ministero.

Il Viaggio della Memoria 2026 è concepito come un laboratorio itinerante di formazione e preparazione al Giorno della Memoria del 27 gennaio, un’esperienza formativa in movimento che integra viaggio, apprendimento e restituzione collettiva. Obiettivo del percorso è avvicinare le giovani generazioni alla storia della Shoah e all’importanza della memoria, attraverso la conoscenza diretta dei luoghi simbolo della persecuzione e della deportazione.

Le tappe previste dal programma toccano alcuni luoghi di altissimo valore storico e civile: il Ghetto ebraico di Roma, il Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, Cracovia e il campo di concentramento e sterminio di Auschwitz. Il confronto con questi contesti storici consente agli studenti di sviluppare una consapevolezza critica e profonda sulle radici dell’antisemitismo e sulle conseguenze dei totalitarismi.

La conclusione delle attività formative è in programma a Cracovia il 21 gennaio 2026, alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. La partecipazione del Liceo “Pascasino – Giovanni XXIII” rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno della scuola nella promozione della cultura della memoria, dei diritti umani e dei valori democratici presso le nuove generazioni.