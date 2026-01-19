Marsala celebra la patrona Madonna della Cava, protettrice del Corpo dei Vigili urbani

Marsala si prepara a vivere con intensa partecipazione le celebrazioni in onore della Madonna della Cava, Patrona principale della città nonchè protettrice del Corpo della Polizia Municipale, che culmineranno oggi, il 19 gennaio, presso il Santuario Diocesano “Maria SS. della Cava”. Un appuntamento profondamente radicato nella storia e nella devozione del popolo marsalese, capace ogni anno di unire fede, tradizione e identità cittadina. Il cammino di preparazione che ha preso il via con la novena, culmina il giorno della festa che si è aperto già alle prime ore di oggi con lo scampanio dei Sacri Bronzi. Nel Santuario si susseguiranno le celebrazioni eucaristiche alle ore 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 e 12.00. Alle ore 10.30, in Chiesa Madre, si terrà la celebrazione eucaristica in occasione della festa della Polizia Municipale, con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, avrà luogo uno dei momenti più attesi: la solenne processione del simulacro della Madonna della Cava, che attraverserà le vie principali della città, da Via Pellegrino fino alla Chiesa Madre, coinvolgendo il cuore di Marsala in un forte clima di preghiera e devozione popolare. A conclusione della giornata, alle ore 18.00, in Chiesa Madre, si terrà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, monsignor Angelo Giurdanella, insieme al clero marsalese. Un momento culminante che suggellerà giorni di intensa partecipazione spirituale, rinnovando l’affidamento della città di Marsala alla sua Patrona, la Madonna della Cava.