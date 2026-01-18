Basket, l’Automondo Trapani condanna l’aggressione di Palermo: “Nostri tifosi vittime di un vile agguato”

L’Automondo Virtus Trapani prende atto con profonda amarezza della sospensione anticipata della gara tra Cus Palermo e Automondo Virtus Trapani, interrotta al 33° minuto sul punteggio di 58-71, a causa di gravi episodi che mai dovrebbero avvenire in una competizione sportiva.

A riguardo è stata diffusa una nota, inviata agli organi di stampa: “La nostra società condanna con la massima fermezza ogni forma di violenza, ribadendo che tali comportamenti sono totalmente estranei ai valori fondanti del basket, dello sport e della sana competizione. In attesa delle determinazioni che verranno assunte dalle autorità competenti e dal Giudice Sportivo, l’Automondo Virtus Trapani intende esprimere la propria totale e incondizionata solidarietà ai nostri sostenitori che da sempre seguono la nostra squadra, vittime di una vile e inaccettabile aggressione. Da 38 anni la nostra società porta avanti, con passione e spirito di squadra, un impegno costante volto a formare, attraverso lo sport, cittadini che possano rappresentare un esempio positivo per la collettività. Ieri abbiamo assistito a un vile agguato ai danni dei ragazzi di Nessuna Resa Ultras Trapani, consumato per una bandiera. L’unica “colpa” loro attribuibile è quella di amare la propria squadra, sempre nel rispetto di tutti. Per noi il basket è condivisione, disciplina e divertimento, valori che devono restare al centro di ogni esperienza sportiva. Auspichiamo che il terrore vissuto ieri lasci presto spazio alle emozioni e alle gioie che solo lo sport sa regalare”.