Piero Cavasino: “Perchè ho lasciato Grillo e vado con il centrosinistra alle amministrative di Marsala” VIDEO

Piero Cavasino, avvocato 38 anni, consigliere comunale di Marsala.

Siamo al termine della consiliatura che per lei è stata la prima. Che giudizio si sente di dare su questa prima esperienza?

“Ritengo che la giovane età sia importante, ma è necessario l’approccio con cui ci si propone al ruolo. Per quanto mi compete sono soddisfatto dei traguardi che assieme ad altri colleghi abbiamo raggiunto in questi primi conque anni. Ma anche tante sono state le delusioni verso obiettivi che non sono andati a buon fine. Tuttavia io credo che con l’impegno dei consiglieri e con il sostegno dell’amministrazione si possano dare le risposte necessarie che la città chiede”.

Lei nella scorsa competizione elettorale ha sostenuto la candidatura di Massimo Grillo a sindaco. Poi ha cambiato posizione politica approdando all’opposizione. Che cosa è accaduto?

“Premetto subito per rispondere a quanto il primo cittadino afferma in queste settimane, che la situazione politica che si è determinata è stata perchè ha dovuto dire tanti no. Ecco a me non ha detto nulla perchè non ho chiesto niente per quanto attiene posti di governo e di sottogoverno. In tre anni io e il mio collega di gruppo Pino Milazzo abbiamo sostenuto il sindaco ma abbiamo anche fatto notare le criticità che apparivano evidenti ai cittadini. Poi dopo una serie di mancatre iniziative abbiamo deciso di lasciare la maggioranza in maniera molto trasparente. Abbiamo tuttavia continuato il nostro impegno con emendamenti ed iniziative approvando atti dell’amministrativi proposti dall’amministrazione anche collocandoci all’opposizione quando li abbiamo ritenuti necessari per Marsala”:



Lei fa parte del gruppo Marsala Democratica. Si tratta di una mera collocazione consiliare, oppure di un progetto che avrà un seguito già nelle imminenti elezioni amministrative?

“Assieme al collega Rino Passalacqua abbiamo istituito un nuovo gruppo identificandolo con uno sguardo verso il centrosinistra. Mi auguro che nella prossima elezione amministrativa si possa dare un contributo ai gruppi civici e i partiti di questo schieramento”.

Lei sarà candidato al rinnovo del consiglio comunale?

“Sto discutendo con una serie di miei amici che mi hanno sostenuto in passato. Stiamo valutanmdo se ci sono le condizioni per continuare il discorso intrapreso. Per quanto mi riguarda ho anche incontrato i candidati alla carica di sindaco. Sto ascoltando anche i loro programmi. Ecco credo che siamo alla vigilia di una scelta che va in direzione di una mia ricandidatura”:



