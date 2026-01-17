Marsala: al Liceo “Ruggieri” una lezione magistrale del professore Li Causi sui mostri nella mitologia classica VIDEO

Nuovo appuntamento al Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala con la rassegna Universo Contemporaneo. Nei giorni scorsi è stato ospite dell’istituto il professore Pietro Li Causi, in servizio presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Siena (dove, peraltro, è Rettore il marsalese Roberto Di Pietra).

Li Causi ha incontrato i ragazzi delle quarte e quinte classi nell’aula magna del Liceo. Dopo aver illustrato l’offerta formativa della propria Facoltà, il docente di origini marsalesi ha tenuto un’appassionante lectio magistralis sul tema: “Come costruire i mostri”, soffermandosi in particolare sul mito di Scilla, presente sia nella letteratura greca che in quella latina (nelle opere di Omero, Virgilio, Ovidio). In particolare, il professore Li Causi ha passato in rassegna le varie rappresentazioni che ne sono state fatte, proponendo interessanti analogie con altre figure della mitologia classica, oltre che le diverse interpretazioni che ne sono state tratte in tempi più recenti. Un modo per testimoniare l’attualità dei classici e la loro capacità di offrire sempre preziose chiavi interpretative per comprendere lo spirito del tempo.

LA VIDEO INTERVISTA AL PROF. PIETRO LI CAUSI