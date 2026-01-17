Castellammare, torna il Carnevale. Sfilata dei carri allegorici il 15 e il 17 febbraio

Il Carnevale torna a colorare le strade di Castellammare del Golfo con la sfilata dei carri allegorici pronti a riportare musica e allegria in città.

È già definito il programma delle manifestazioni, in calendario dal 15 al 17 febbraio, con due giornate dedicate alle sfilate dei carri e un’intera giornata riservata all’animazione per grandi e piccoli.

L’associazione “Sicilia Smile” -in collaborazione con l’associazione culturale Colori in movimento Ets, l’associazione Sos Tuttofare e la partecipazione della banda musicale Città di Castellammare- è al lavoro da settimane per la realizzazione dei carri allegorici, ispirati a temi amati da bambini e famiglie, come i cartoni animati – come Puffi e Pokémon – ma anche a elementi identitari della città, come la regina e il castello, simboli di Castellammare del Golfo.

Anche quest’anno i carri saranno accompagnati da gruppi in maschera, danze, spettacoli e numerosi figuranti in maschera che con colori e musica porteranno allegria per le strade della città

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Fausto, ha confermato la sfilata dei carri allegorici per domenica 15 febbraio e martedì 17 febbraio, lungo lo stesso percorso dello scorso anno: partenza alle ore 15.30 da via Segesta, quindi via Vasile, via Crispi e arrivo sul centrale corso Garibaldi.

I carri allegorici saranno accompagnati da balli in maschera ma anche dalle coreografie delle palestre cittadine ed estrazioni di premi.

Lunedì 16 febbraio sarà invece una giornata interamente dedicata ai più piccoli: a partire dalle ore 16, nella villa comunale regina Margherita, sono in programma animazione per bambini, la premiazione delle maschere più belle, spettacolo di bolle, giocoleria, magia comica e mangiafuoco, a cura di Go Party Animazione.