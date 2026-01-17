Alla Fardelliana il ricordo di Giuseppe Marrocco, “il preside dei trapanesi”

Grande partecipazione di pubblico alla Biblioteca Fardelliana di Trapani per l’evento promosso dal Rotary Club Trapani e Nova Civitas, la fondazione presieduta dall’onorevole Livio Marrocco. La sala ha registrato il tutto esaurito, con una presenza particolarmente significativa di studenti del Liceo Classico, protagonisti di numerosi e qualificati interventi.

Giuseppe Marrocco, già socio del Rotary Club Trapani e presidente del Club nel 1989, è stato ricordato per il suo impegno civile e culturale a favore della città. Il presidente del Rotary Club Trapani, avvocato Salvo D’Angelo, ne ha sottolineato il ruolo di promotore di importanti iniziative a sostegno del polo universitario trapanese, evidenziando il valore del suo contributo allo sviluppo culturale del territorio.

La figura del preside Giuseppe Marrocco è stato definito a margine dell’iniziativa dal presidente D’Angelo come “il Preside dei Trapanesi”. Da ieri, la sua memoria è simbolicamente custodita all’interno della Biblioteca Fardelliana grazie a un mezzo busto donato dalla famiglia, collocato in uno dei luoghi più rappresentativi della cultura cittadina.

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il dottore Goffredo Vaccaro, il professore Tommaso Romano e il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso un momento di alto profilo culturale e civico.

Il Rotary Club Trapani rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura, della memoria storica e del dialogo tra le generazioni, valori fondanti dell’azione rotariana sul territorio.