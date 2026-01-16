Trapani pulisce aiuole e cura gli spazi verdi grazie alla figura degli agronomi

Grazie al lavoro sinergico dei tecnici e degli operai comunali, il Comune di Trapani si sta trasformando in una città sempre più verde e colorata. Strade e luoghi simbolo del centro urbano stanno cambiando volto, arricchendosi di nuove fioriture e spazi curati, a beneficio del decoro e della qualità della vita cittadina, grazie alla supervisione degli agronomi Filippo Salerno e Riccardo Maltese. La figura degli agronomi specializzati, va ricordato, per i Comuni è stata istituita da una legge del 2010. Si tratta di professionisti che sanno come trattare e curare le piante che spesso vengono sfoltite o scerbate da squadre del verde pubblico che hanno poca qualifica. Tornando a Trapani, in questi giorni sono state installate nuove fioriere in via G.B. Fardella, a Largo Nino Via, in Piazza Martiri d’Ungheria e all’inizio di Corso Piersanti Mattarella, contribuendo a rendere questi luoghi più accoglienti e armoniosi. A completare gli interventi, sono state collocate 50 rose nella rotonda di Piazza Martiri d’Ungheria e nella Rotonda Senatore D’Alì, aggiungendo un tocco di colore e vitalità a due snodi importanti della città.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al monumento ai Partigiani, che è stato adornato con piante e fiori come segno di rispetto e omaggio ai valori di libertà e pace che esso rappresenta. Sull’iniziativa è intervenuto il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, sottolineando l’importanza di condividere con la cittadinanza il percorso di valorizzazione del verde urbano. Le nuove fioriere e le piantumazioni, ha evidenziato il primo cittadino, rappresentano “… un chiaro segno dell’attenzione dell’amministrazione per l’ambiente e per la bellezza del territorio. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai tecnici e agli operai per il lavoro instancabile e l’impegno quotidiano nel rendere Trapani sempre più accogliente e vivibile”.

Il sindaco ha inoltre annunciato la prossima attuazione del progetto “Trapani Green”, finanziato con 475.000 euro dal Ministero dell’Ambiente, finalizzato alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il progetto prevede interventi “green”, come la messa a dimora di nuove specie arboree e la sostituzione di alberi non più idonei o compromessi; interventi “grey”, legati all’ombreggiamento di aree adibite a parcheggio attraverso l’uso delle piante; e interventi “blue”, che riguardano la raccolta delle acque piovane in apposite cisterne da utilizzare per l’irrigazione del verde pubblico. Sono inoltre previsti numerosi lavori di potatura in diverse zone della città. Concludendo, Tranchida ha ribadito come “... la cura del verde e degli spazi pubblici rappresenti un investimento fondamentale per Trapani, capace di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di valorizzare il patrimonio culturale e ambientale”.