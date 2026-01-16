A Trapani si insedia il procuratore aggiunto Stefano Luciani, riaprì le indagini su via D’Amelio

Si è ufficialmente insediato il nuovo procuratore aggiunto di Trapani, Stefano Luciani. Romano, 53 anni, Luciani arriva in Sicilia dopo una lunga esperienza maturata prima come sostituto procuratore a Caltanissetta e successivamente come pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Roma. Nel corso di 24 anni di carriera in magistratura, Luciani ha maturato un bagaglio professionale significativo, occupandosi di importanti indagini legate alle organizzazioni mafiose siciliane e capitoline. A evidenziare il suo percorso, durante la cerimonia di insediamento svoltasi davanti al Tribunale di Trapani, sono state la procuratrice generale di Palermo Lia Sava e l’ex procuratore capo di Caltanissetta Sergio Lari.

Il nome di Luciani è noto anche per il suo ruolo nella riapertura delle indagini sulla strage di via D’Amelio, l’attentato in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. Una scelta resa necessaria dopo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, che portarono alla luce un grave depistaggio investigativo. Sul profilo professionale del nuovo procuratore aggiunto è intervenuto anche il procuratore Gabriele Paci, che lo ha definito un magistrato “attento all’analisi dei fatti, rigoroso nella valutazione delle prove e poco incline a lasciarsi guidare da suggestioni”. Secondo Paci, l’arrivo di Luciani segna anche una svolta per l’ufficio requirente trapanese, duramente provato da una carenza di organico che ha toccato il 63 per cento. Alla cerimonia, presieduta da Alessandra Camassa, hanno partecipato, oltre ai sostituti procuratori di Trapani, anche il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo e quello di Marsala Fernando Asaro.