A Partanna apre la prima Casa di Comunità per rafforzare l’assistenza sanitaria

A Partanna apre la Casa di Comunità spoke dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani. La struttura di nuova costruzione, in viale Papa Giovanni XXIII, sarà inaugurata, alla presenza del Commissario straordinario dell’ASP Sabrina Pulvirenti, giovedì prossimo 22 gennaio alle ore 11. Le Case di Comunità, previste dal DM 77/2022 rappresentano un modello di assistenza sanitaria territoriale più vicino alle esigenze delle persone, più umano e inclusivo e per casi meno gravi che non richiedono necessariamente del ricovero ospedaliero o di recarsi in Pronto Soccorso. Quella di Partanna è una delle 13 Case di Comunità che dipendono dall’Asp in corso di realizzazione sul territorio provinciale. L’ambito territoriale di competenza è quello dei comuni di Partanna, Salaparuta, Poggioreale e Santa Ninfa. E’ prevista la presenza di una equipe multidisciplinare, con medico H12 (8-20), guardia medica notturna e festiva, specialisti ambulatoriali, PUA, UVM, punto vaccinale e CUP, con il supporto di nuove attrezzature tecnologiche. Le Case di Comunità dovevano essere ultimate nei primi mesi del 2026, al momento il cronoprogramma pare che stia per essere rispettato, ma questa è solo una delle 13 strutture sanitarie che verranno riqualificate e che dovranno aprire entro quest’anno.