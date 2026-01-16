Pantelleria: la tratta da e per Trapani cambia nave, la Novelli al posto della Cossyra

Il sindaco di Pantelleria ha comunicato una variazione organizzativa relativa ai servizi di collegamento marittimo da e per l’isola, finalizzata a garantire la continuità dei trasporti e una migliore pianificazione degli spostamenti da parte dei cittadini. A partire da lunedì 19 gennaio, il servizio integrativo di collegamento marittimo sulla tratta Trapani-Pantelleria sarà assicurato dalla nave Cossyra della compagnia Siremar, che subentrerà alla nave Pietro Novelli. Il servizio verrà svolto regolarmente, nel pieno rispetto degli itinerari e degli orari attualmente in vigore, senza variazioni per l’utenza. Contestualmente, sempre dalla stessa data, la nave Pietro Novelli entrerà in servizio sulla tratta Milazzo-Isole Eolie-Napoli, oltre a essere impiegata nei collegamenti interisole dell’arcipelago eoliano, secondo la programmazione già prevista. La comunicazione dell’Amministrazione comunale ha lo scopo di informare tempestivamente la cittadinanza sulle modifiche operative del trasporto marittimo, così da consentire una corretta organizzazione degli spostamenti e garantire la massima chiarezza agli utenti del servizio.