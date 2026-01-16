Marsala rifarà le strade ‘grazie’ a un mutuo e a un finanziamento (ma non basta)

L’Amministrazione comunale di Marsala ha fatto un nuovo annuncio: tutta una serie di interventi sulla rete stradale cittadina, definiti a seguito delle valutazioni della Polizia Municipale e degli Uffici tecnici. I lavori, iniziati stamani, interesseranno diverse arterie del territorio comunale secondo un programma che punta alla manutenzione straordinaria di tratti particolarmente deteriorati. Il sindaco Massimo Grillo ha ricondotto le difficoltà legate alla manutenzione delle strade a una problematica diffusa, soprattutto nei comuni del Centro-Sud e in quelli caratterizzati da un’ampia estensione territoriale, sottolineando come la carenza di risorse strutturali e di finanziamenti europei dedicati costringa gli enti locali a far gravare gran parte degli interventi sui bilanci comunali.

Cosa prevede il progetto

In questo contesto, l’Amministrazione ha deciso di procedere attraverso l’accensione di un mutuo di circa 750 mila euro, deliberato dal Consiglio comunale, destinato alla manutenzione straordinaria della viabilità, a cui si aggiunge un finanziamento della Protezione Civile regionale di circa 700 mila euro. Fondi che, nelle intenzioni, dovrebbero consentire di andare oltre i consueti interventi provvisori, spesso vanificati dalle condizioni meteo e dalle piogge. Il progetto era stato approvato dalla Giunta comunale nel settembre scorso, ma solo adesso, a causa dei tempi legati alle procedure burocratiche e all’espletamento delle gare, si è giunti all’affidamento dei lavori e al loro avvio. Gli interventi prevedono operazioni di scarifica e nuova asfaltatura su tratti significativi della rete viaria, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la percorribilità delle strade. Resta tuttavia aperta una questione che cittadini e automobilisti conoscono bene: l’entità delle risorse disponibili, pur rilevante, appare limitata rispetto alle reali condizioni di molte strade di Marsala, segnate da anni di manutenzione insufficiente. Buche, dissesti e tratti pericolosi continuano a caratterizzare numerose zone della città e delle contrade. I lavori avviati rappresentano dunque un intervento necessario, ma difficilmente risolutivo, in assenza di una programmazione strutturale e di finanziamenti stabili capaci di affrontare in modo definitivo una delle emergenze più sentite dalla comunità marsalese. Intanto in tutto il territorio, da nord a sud, ci sono voragini, causate spesso dalla scarsa manutenzione nel tempo ma anche dall’acqua che non defluisce e che causa erosione del manto.