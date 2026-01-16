Marsala: Cimitero chiuso il giorno della Madonna della Cava

redazione

Marsala: Cimitero chiuso il giorno della Madonna della Cava

Condividi su:

venerdì 16 Gennaio 2026 - 13:55

Per la festività del Santa Patrona della Città di Marsala, la Madonna della Cava, che ricorre lunedì prossimo, 19 gennaio, l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura del Cimitero. E ciò, tenuto conto che nelle giornate di festa si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico presso il locale Cimitero, a maggior ragione se precedute da sabato e domenica (come in questa occasione). Saranno assicurati i servizi in reperibilità, consentendo l’accesso esclusivamente per il deposito delle salme.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta