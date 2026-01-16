Marsala: Cimitero chiuso il giorno della Madonna della Cava

Per la festività del Santa Patrona della Città di Marsala, la Madonna della Cava, che ricorre lunedì prossimo, 19 gennaio, l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura del Cimitero. E ciò, tenuto conto che nelle giornate di festa si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico presso il locale Cimitero, a maggior ragione se precedute da sabato e domenica (come in questa occasione). Saranno assicurati i servizi in reperibilità, consentendo l’accesso esclusivamente per il deposito delle salme.