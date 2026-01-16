Nel litorale di Nubia ritrovata una borsa con 47 chili di hashish

Nel litorale di Paceco, nei giorni scorsi, personale della Squadra mobile, su segnalazione dei poliziotti della DIGOS, ha sequestrato oltre 47 chili di hashish. La droga, in 360 panetti di piccola grammatura, era custodito all’interno di una borsa in tela di plastica e avvolta da diversi strati di lana di vetro, verosimilmente per proteggerlo dall’acqua marina. La borsa, rinvenuta sull’arenile trapanese, in località Nubia, probabilmente era in acqua da qualche giorno e potrebbe essere stata trascinata in spiaggia dalle mareggiate dei giorni scorsi.

Le ipotesi al vaglio degli investigatori sono diverse: la borsa contenente l’hashish potrebbe essere stata gettata in mare da un peschereccio, in occasione di un controllo in acqua; non da escludere, però, che possa essere stata agganciata a una boa dagli stessi trafficanti, allo stato ignoti, allo scopo di occultarla fino al successivo recupero. Il quantitativo di hashish sequestrato si aggiunge agli oltre 1000 chili di hashish che, nel decorso anno, la Polizia di Stato trapanese ha sequestrato in questa provincia e in quella agrigentina.