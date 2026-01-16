Cosa succede nel centro-destra? Appello di alcune realtà civiche: confronto, condivisione e trasparenza

Le realtà civiche marsalesi firmatarie del documento lanciano un appello deciso alla compattezza del centrodestra, rivendicando il lavoro svolto in questi mesi e chiedendo una scelta chiara e condivisa in vista delle amministrative 2026. Ecco il documento:

Le realtà civiche marsalesi che sottoscrivono questo documento si sono ulteriormente confrontate con animo costruttivo e orientato al bene comune, confermando con determinazione la volontà di proseguire unite nel percorso politico intrapreso da mesi.

Tale unità rappresenta un valore fondamentale, fondato sulla reale condivisione di principi, obiettivi programmatici e responsabilità verso la comunità.

La fase attuale richiede compattezza e capacità di sintesi, elementi indispensabili per garantire stabilità, credibilità ed un’azione amministrativa efficiente ed efficace.

Sulla scorta di quanto sopra, si rivolge un appello alle forze politiche già interessate al citato progetto affinché, nel rispetto dei ruoli, possano esercitare la propria autorevolezza e contribuire a consolidare un clima di collaborazione leale e costruttiva, utilizzando un dialogo responsabile per rafforzare la coesione di una coalizione capace di presentarsi alla cittadinanza con una proposta politica solida e condivisa che valorizzi il contributo di tutte le componenti, civiche e partitiche, in un quadro di reciproco rispetto.

Queste realtà civiche ribadiscono la propria disponibilità a contribuire attivamente alla definizione di un percorso unitario, fondato su confronto e condivisione, trasparenza nelle decisioni, centralità del progetto amministrativo condiviso nonché responsabilità verso gli elettori e verso il territorio.