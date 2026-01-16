Cosa succede nel centro-destra? Appello di alcune realtà civiche: confronto, condivisione e trasparenza

Le realtà civiche marsalesi firmatarie del documento lanciano un appello deciso alla compattezza del centrodestra, rivendicando il lavoro svolto in questi mesi e chiedendo una scelta chiara e condivisa in vista delle amministrative 2026. Ecco il documento:
Le realtà civiche marsalesi che sottoscrivono questo documento si sono ulteriormente confrontate con animo costruttivo e orientato al bene comune, confermando con determinazione la volontà di proseguire unite nel percorso politico intrapreso da mesi.
Tale unità rappresenta un valore fondamentale, fondato sulla reale condivisione di principi, obiettivi programmatici e responsabilità verso la comunità.
La fase attuale richiede compattezza e capacità di sintesi, elementi indispensabili per garantire stabilità, credibilità ed un’azione amministrativa efficiente ed efficace.
Sulla scorta di quanto sopra, si rivolge un appello alle forze politiche già interessate al citato progetto affinché, nel rispetto dei ruoli, possano esercitare la propria autorevolezza e contribuire a consolidare un clima di collaborazione leale e costruttiva, utilizzando un dialogo responsabile per rafforzare la coesione di una coalizione capace di presentarsi alla cittadinanza con una proposta politica solida e condivisa che valorizzi il contributo di tutte le componenti, civiche e partitiche, in un quadro di reciproco rispetto.
Queste realtà civiche ribadiscono la propria disponibilità a contribuire attivamente alla definizione di un percorso unitario, fondato su confronto e condivisione, trasparenza nelle decisioni, centralità del progetto amministrativo condiviso nonché responsabilità verso gli elettori e verso il territorio.
Pertanto, con la convinzione che attraverso una compagine coesa si potranno affrontare con maggiore efficacia le sfide presenti e future, si ribadisce l’impegno a lavorare con spirito di servizio e con la massima apertura al dialogo e ci si augura che le forze politiche già coinvolte nel progetto diano seguito alle posizioni già palesate, confermando la volontà di proseguire in un percorso unitario e condiviso con le presenti strutturate realtà civiche.Nicola Fici (Impegno Comune)
Paolo Ruggieri (ProgettiAmo Marsala)
Michele Gandolfo (Grande Sicilia)
Arturo Galfano (Movimento Lealtà Italiana)
Sebastiano Grasso (Movimento Popolare Arcobaleno)
Oreste Pino Ottoveggio (Amare Marsala)
Alessandro Laudicina (Generazione Futura Lab)