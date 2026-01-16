Carnevale 2026: Petrosino si prepara all’evento con due avvisi

In vista della manifestazione Carnevale Petrosino 2026, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio online due avvisi pubblici. Il primo avviso riguarda la partecipazione alla “Via del Gusto” e al Luna Park, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 31 gennaio 2026. Il secondo avviso è relativo alla manifestazione di interesse per l’affidamento del Centro Polivalente Comunale, da destinare alla realizzazione di pomeriggi di intrattenimento e svago per bambini, con scadenza il 26 gennaio 2026. Gli avvisi completi sono consultabili all’Albo Pretorio del Comune al seguente link:

https://servizionline.comune.petrosino.tp.it/petrosino/mc/mc_p_ricerca.php?noHeaderFooter=1&multiente=petrosino