A Trapani giurano i nuovi assessori Andrea Genco e Giusy Ilenia Poma

Dopo la nomina di ieri, oggi a Palazzo del Municipio di Trapani, si è svolto il giuramento dei due nuovi giovani assessori Andrea Genco e Giusy Ilenia Poma. Due figure che daranno supporto alla macchina amministrativa comunale trapanese “con idee giovani, professionali ed al passo con i tempi”, così come fanno sapere dall’Amministrazione Tranchida. Andrea Genco è un imprenditore nel campo della ristoratore dal 2022. Ha fatto parte delle giovanili del Trapani Calcio (allievi e berretti – 2009/2011), nell’anno in cui è stato conquistato il secondo posto in Coppa Italia nazionale. E’ stato rappresentante d’istituto del Liceo Scientifico nel 2011/2012 ed anche presidente dell’associazione giovanile Trapani per il Futuro e per due anni consigliere direttivo di Network – Rete provinciale movimenti civici. Non appena eletto consigliere comunale nel 2023, è stato eletto anche vice presidente del Consiglio comunale di Trapani e componente della seconda commissione consiliare Lavori Pubblici. Attualmente fa parte di Controcorrente, partito fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera.

Giusy Ilenia Poma invece, è un medico massimalista di medicina generale nell’ambito territoriale Trapani-Erice. E’ consigliera della FIMMG – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) ed è stata coordinatrice Usca scolastica durante il periodo della pandemia Covid sia a Palermo che a Trapani. Non appena eletta consigliera comunale nel 2023, è stata inserita nella seconda e sesta Commissione Consiliare del Comune di Trapani. Attualmente fa parte del Gruppo Misto dopo l’uscita dal movimento TUA.