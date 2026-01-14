Trapani: Tranchida ricompone la Giunta nominando assessori Poma e Genco

La Giunta comunale di Trapani è di nuovo al completo. I nuovi assessori sono Giusy Ilenia Poma e Andrea Genco. I decreti di nomina sono stati firmati stamattina dal sindaco Giacomo Tranchida ma non si conoscono ancora le deleghe che verranno assegnate nei prossimi giorni. La Poma si definisce indipendente dopo la fuoriuscita dal gruppo “Trapani Tua”, mentre Genco è in quota al movimento del deputato regionale Ismaele La Vardera. Il quadro politico dunque sembra ormai ricompattato con il gruppo che fa capo all’assessore regionale Mimmo Turano ora ufficialmente fuori dalla Giunta.