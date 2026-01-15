Stefania Auci conquista Trapani: sala gremita al San Domenico: “Difendo questa città”

Trapani ha accolto Stefania Auci in una Sala Grande del Complesso monumentale San Domenico gremita che ha ospitato la presentazione de “L’alba dei leoni” (Nord Edizioni), il nuovo capitolo della saga dei Florio. Un evento che ha confermato il legame profondo tra l’autrice e la sua terra, scelta come prima tappa del tour nazionale dopo l’anteprima esclusiva di Villa Igiea a Palermo. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, con numerosi spettatori rimasti in piedi per non perdere l’appuntamento. Il dialogo con lo scrittore Giacomo Pilati ha attraversato i temi del romanzo – le radici calabresi dei Florio, la spinta al cambiamento, l’intreccio tra storia familiare e grande Storia – mentre l’attrice Ester Pantano ha regalato momenti di intensa emozione con le sue letture. Presente anche il sindaco del Comune di Trapani, Giacomo Tranchida.

«Raccontare questo primo capitolo, e nello stesso tempo ultimo della parabola dei Florio, è stata una sfida che mi ha coinvolto molto profondamente dal punto di vista emotivo», ha dichiarato Stefania Auci. «Ho cercato di raccontare fino in fondo lac spinta che ha portato questa famiglia a effettuare cambiamenti così radicali. Questo tipo di narrazione prettamente familiare si intreccia con un territorio poco esplorato dalla nostra letteratura: la Calabria, terra ricca di storia e dalle forti vene emotive, che meritava finalmente il suo spazio». L’autrice ha poi riservato parole di gratitudine per la sua città: «Probabilmente questa è una delle presentazioni in cui mi trovo ad essere più serena, più tranquilla. Già entrando in sala ho scorto moltissimi visi amici, persone che conosco, che nutrono per me un rispetto sincero. Familiari, compagni di scuola, persone che davvero mi vogliono bene. Sono contenta».

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Cultura del Comune di Trapani, Rosalia d’Alì: «Stefania Auci sceglie Trapani per la prima presentazione del suo nuovo libro dopo l’esordio su Palermo. Il pubblico folto e caloroso ha confermato questo grande affetto nei confronti della nostra scrittrice. Noi siamo orgogliosi e felici di avere sostenuto e voluto fortemente questo evento. Quando la cultura chiama, la città accorre perchè desiderosa di questi appuntamenti che uniscono, emozionano e costruiscono comunità». L’assessore ha inoltre anticipato le prossime iniziative culturali: «Un preludio a quella che sarà l’edizione 2026 della rassegna letteraria “TrapanIncontra”, che prenderà avvio a febbraio presso la Biblioteca Fardelliana e porterà tanti autori interessanti sul nostro territorio per una serie di appuntamenti che si susseguiranno fino a maggio». L’evento è stato promosso dalla Città di Trapani, dalla Biblioteca Fardelliana e dalla Libreria Galli Salve – Ubik Erice. Al termine dell’incontro, il firmacopie ha prolungato la serata con un momento di incontro tra l’autrice e i suoi lettori.