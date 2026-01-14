A Salemi continua la mobilitazione contro il centro di addestramento F-35 a Birgi

Dopo la scorsa assemblea, l’associazione Log-in, che si sta mobilitando contro il Centro di addestramento per i caccia nucleari F-35 allo scalo militare di Birgi, continua a costruire una reale opposizione al secondo campo più grande del mondo, che dipende dagli USA e che dovrebbe essere costruito nel territorio trapanese. “La crescente tensione geopolitica internazionale dimostra che non possiamo più attendere: dobbiamo informarci, confrontarci e non stare con le mani in mano”, affermano da Log-in. L’assemblea si terrà il 24 gennaio, alle ore 14, al Circolo Peppino Impastato di Salemi (in via A. Lo Presti 168 A). Ci si può collegare da remoto, contattando i numeri 329.6999573 o 334.2036084.