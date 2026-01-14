La Regione finanzia il Comune di Petrosino per l’acquisto di un nuovo scuolabus

Un finanziamento pari a 75.000 euro è stato concesso al Comune di Petrosino dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione, finalizzato al rinnovo del servizio di trasporto scolastico.

Grazie a questo contributo, l’Amministrazione comunale procederà all’acquisto di un nuovo autobus in sostituzione di un mezzo ormai obsoleto. Si tratta del secondo autobus rinnovato negli ultimi due anni, dopo quello acquistato lo scorso anno. Con questo intervento si completa il rinnovo dell’intero parco autobus comunale.

L’operazione consente di garantire standard più elevati di sicurezza, affidabilità e comfort, migliorando sensibilmente la qualità del servizio offerto agli studenti e alle famiglie.

«Con l’acquisto di un nuovo scuolabus, il secondo in due anni, prosegue il rinnovo e la sostituzione dei vecchi scuolabus immatricolati più di venti anni fa – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi -. Azioni concrete e risutalti tangibili per migliorare i servizi essenziali e la sicurezza dei nostri ragazzi.».

L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare per intercettare risorse regionali ed extracomunali, al fine di migliorare i servizi pubblici e rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità di Petrosino.