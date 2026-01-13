Interventi nelle scuole provinciali trapanesi: sopralluogo al Liceo Scientifico-Classico

“L’affermazione del diritto allo studio è uno strumento fondamentale per costruire una rete di confronto stabile e concreto con il sistema scolastico. Non può e non deve essere soltanto un corollario formale di dichiarazioni d’intenti”. Con queste parole il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, ha commentato il sopralluogo tecnico effettuato ieri mattina in due sedi del Liceo Scientifico-Classico del capoluogo. Un impegno che, come ha sottolineato lo stesso Quinci, il Libero Consorzio non intende relegare a mere affermazioni di principio. “Il diritto allo studio – ha spiegato – è ampio e complesso, vive di concretezza e di garanzie istituzionali”.

Il crono-programma degli interventi

Nel corso della visita, il presidente ha incontrato i vertici dell’Istituto, i docenti e i rappresentanti degli studenti, partecipando a un confronto diretto sulle criticità emerse nelle scorse settimane e finite al centro del dibattito mediatico. A seguito di un’ulteriore verifica sullo stato degli immobili da parte dell’architetto Gandolfo, del settore Patrimonio, è stato confermato e consolidato un crono-programma di interventi finalizzato al superamento delle problematiche segnalate. Per quanto riguarda la sede di via Todaro, sono previste opere di manutenzione straordinaria che interesseranno il lucernario e le coperture. La perizia complessiva, che coinvolge anche gli istituti scolastici della zona nord del territorio provinciale, è ormai alle battute finali e i lavori saranno avviati entro la metà del mese di febbraio. Il sopralluogo ha riguardato anche la sede di via Turretta, dove è stato definito un percorso tecnico che prevede la verifica delle coperture, l’eventuale pulizia delle grondaie e il controllo delle contro-soffittature. Solo successivamente saranno individuati gli interventi necessari per rispondere alle criticità riscontrate. “Ho potuto constatare – ha aggiunto Quinci – non solo i problemi strutturali, ma anche l’assoluta bellezza architettonica e culturale di Palazzo Riccio di San Gioacchino, un patrimonio che merita attenzione e tutela”.

Le strutture sportive annesse o assegnate alle scuole

Il tema del diritto allo studio riguarda anche l’accesso alle strutture sportive per le lezioni di educazione fisica. Una criticità che è stata in parte superata con l’assegnazione al Liceo della palestra Grammatico. È inoltre in fase di definizione una nuova interlocuzione con il Comune di Trapani per un accordo tra i due Enti che consenta, dopo gli interventi di recupero necessari, l’utilizzo delle palestre comunali De Rosa per lo Scientifico e Tenente Alberti per l’Alberghiero. Infine, il presidente del Libero Consorzio ha ribadito la propria disponibilità al dialogo con gli studenti: “Sono aperto al confronto e li invito, in sintonia con i docenti e i vertici scolastici, a rafforzare le occasioni d’incontro. Andare oltre le sole questioni emergenziali significa aprire una nuova fase di dialogo, legata a progettualità condivise e da realizzare insieme”.