Sul tema del disagio giovanile, incontro a Trapani della CISL con gli studenti dell’istituto commerciale Calvino

Il disagio giovanile sempre più diffuso nelle nostre città, tra isolamento, disturbi alimentari, autolesionismo e depressione.

Sarà il tema al centro dell’incontro con gli studenti dell’Istituto tecnico commerciale statale Salvatore Calvino, in via Calvino a Trapani, dal titolo, “Bellezza, cura e giovani, tre parole per costruire una società piu attenta e inclusiva” .

Gli interventi in programma

organizzato da Anteas Trapani con la Cisl Palermo Trapani e la Federazione dei Pensionati la Fnp Cisl, e che si terrà domani martedì 13 gennaio dalle ore 9,30 nell’aula magna dell’istituto. Dopo un saluto della responsabile del plesso scolastico Calvino, Ginetta Marsala, interverranno i segretari generali Cisl Palermo Trapani Federica Badami e Fnp Cisl Palermo Trapani Armando Zanotti, il presidente Anteas Trapani Vincenzo Asaro, il direttore del distretto socio-sanitario 50, Marilena Cricchio e l’equipe multidisciplinare del Distretto socio-sanitario 50 sul tema del progetto ‘desTEENazione desideri in azione’, presenzierà il presidente regionale Anteas Sicilia Alfio Giulio