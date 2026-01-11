All’Avis di Campobello l’anno inizia con 37 sacche di sangue raccolte

All’AVIS Comunale di Campobello di Mazara la prima giornata di raccolta sangue del 2026 ha registrato un risultato straordinario con ben 37 sacche raccolte, confermando il trend di crescita dell’associazione e la profonda sensibilità della comunità locale. Un 2025 di traguardi storici, il dato odierno arriva sulla scia di un anno, il 2025, che si è chiuso con numeri eccezionali. L’AVIS Campobello ha infatti raggiunto la quota di 986 sacche di sangue totali, secondo migliore risultato di sempre per l’associazione, un risultato che testimonia l’efficacia dell’attività di sensibilizzazione svolta sul territorio e il ruolo cruciale dell’associazione nel supportare il sistema sanitario regionale.Questi numeri non sono solo statistiche, ma rappresentano centinaia di vite aiutate grazie al gesto volontario, anonimo e gratuito dei donatori campobellesi, che si confermano tra i più attivi della provincia.

“Iniziare il 2026 con 37 sacche raccolte in un solo giorno ci riempie di orgoglio e speranza“, commenta il Presidente dell’AVIS Campobello, Baldo Stallone. “Il traguardo delle 986 sacche dello scorso anno era un obiettivo ambizioso, ma la risposta dei nostri cittadini è stata incredibile. Vedere tanti giovani e donatori storici presentarsi oggi con il sorriso è la prova che la cultura della donazione è ormai radicata nel cuore di Campobello“. L’associazione ricorda che l’emergenza sangue non si ferma mai e invita tutti i cittadini che godono di buona salute a continuare a donare durante i prossimi appuntamenti in calendario. La donazione di sangue è un atto di civiltà che garantisce terapie salvavita e supporto agli interventi chirurgici d’urgenza.