Inquinamento delle acque in via dell’Uva e via Costanza: cosa sta succedendo a Trapani

Nei quartieri di via dell’Uva e via Costanza, a Trapani, è stata riscontrata una problematica legata all’inquinamento delle acque, che ha reso necessari controlli approfonditi e interventi tecnici mirati per tutelare la salute dei residenti e individuare l’origine del problema. Per questo motivo sono stati avviati rilevamenti specifici in collaborazione con l’ASP, effettuati in diversi punti di controllo. Le analisi servono a confrontare i livelli di inquinamento nelle singole zone, così da comprendere dove la contaminazione risulti più elevata. Questo metodo consente di restringere progressivamente l’area di ricerca e aumentare le probabilità di individuare con precisione la fonte dell’inquinamento, così da poterla eliminare in modo definitivo.

Parallelamente alle analisi, sono iniziati i lavori di scavo, indispensabili per verificare lo stato delle condutture e accertare eventuali criticità tecniche che potrebbero aver causato la contaminazione dell’acqua. Nel frattempo, per garantire la sicurezza e il fabbisogno idrico delle famiglie coinvolte, il Comune ha attivato la fornitura di acqua potabile per tutte le abitazioni dove il problema persiste. Per segnalare tempestivamente eventuali disservizi, come mancanza di acqua o problemi alle tubature, bisogna contattare i seguenti numeri: