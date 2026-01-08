Smantellata piazza di spaccio a Catania, 8 misure cautelari

CATANIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato, su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, stanno dando esecuzione a un’ordinanza cautelare a carico di 8 soggetti, nei cui confronti sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al reato di spaccio di stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale etneo.

I poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, supportati da unità cinofile e dal Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, stanno eseguendo perquisizioni nei luoghi riconducibili agli indagati, ritenuti essere i fornitori della piazza di spaccio del quartiere San Berillo del Capoluogo etneo, gestita dai numerosi cittadini stranieri arrestati il mese scorso nell’ambito dell’operazione denominata “Safe Zone”.

