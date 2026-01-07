Tragedia di Crans Montana, l’8 gennaio un minuto di silenzio anche nelle scuole siciliane

mercoledì 07 Gennaio 2026 - 21:48

PALERMO (ITALPRESS) – L’8 gennaio, al riavvio delle lezioni dopo le festività natalizie, anche le scuole siciliane osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto la notte di San Silvestro a Crans-Montana, in Svizzera. “La decisione vuole dare seguito alla disposizione del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara – dice il Direttore generale dell’USR Sicilia Filippo Serraper consentire anche agli istituti scolastici siciliani di unirsi al ricordo delle giovani vittime del tragico incendio ed esprimere vicinanza alle loro famiglie”.

