Occupazione suolo pubblico, a Marsala rinnovi e tariffe

Nuovo anno e rinnovi di passaggi carrabili e suolo pubblico. Il settore Finanze e Tributi del Comune di Marsala ricorda agli utenti interessati che il prossimo 31 gennaio scade il termine per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) relativo a esposizione pubblicitaria (EX ICP), occupazione suolo pubblico a carattere permanente e per i mercati (ex TOSAP e passi carrabili). Le tariffe non hanno subito alcuna variazione e, pertanto, gli importi sono identici allo scorso anno. Il versamento va effettuato tramite la piattaforma pagoPA: https://marsala.comune-online.it/web/home/effettua-un-pagamento-spontaneo

Ulteriori informazioni ai seguenti recapiti telefonici:

– 0923993281 (CUP occupazione suolo pubblico)

– 0923993285 (CUP esposizione pubblicitaria)