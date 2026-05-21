Viabilità, turismo e sicurezza: Leo Orlando rilancia la sfida per Marsala

Già consigliere comunale e da anni impegnato nella vita pubblica della città, Leo Orlando torna in campo come candidato al Consiglio comunale di Marsala, con lista “CON-PATTI”, a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti.

Una candidatura che punta l’attenzione sui problemi concreti del territorio: viabilità, sicurezza stradale, parcheggi, turismo e decoro urbano. Temi sui quali, negli anni, Orlando afferma di avere presentato numerosi interventi, note e interrogazioni consiliari, portando all’attenzione dell’amministrazione le criticità vissute quotidianamente dai cittadini. Questioni che, secondo Orlando, non possono più essere rinviate in una città complessa come Marsala, caratterizzata da oltre cento contrade e da un’estensione territoriale addirittura più grande di Milano. «Marsala è una città territorio — afferma Orlando — e amministrarla richiede presenza costante, conoscenza delle periferie e capacità di programmazione. I cittadini chiedono risposte vere sui problemi quotidiani».

Secondo il candidato, uno dei nodi principali resta la viabilità. Strade dissestate, segnaletica insufficiente e collegamenti difficili tra il centro e le contrade continuano infatti a creare disagi ai residenti e problemi di sicurezza. «Su questi temi abbiamo presentato negli anni numerose segnalazioni, note e interrogazioni per chiedere interventi concreti e una programmazione seria della manutenzione urbana», sottolinea Orlando. «Serve un piano serio di manutenzione delle strade e maggiore attenzione alla sicurezza stradale. Non si può intervenire soltanto quando c’è un’emergenza», aggiunge.

Tra le questioni più urgenti, Orlando evidenzia anche la carenza di agenti della polizia locale: «Una città vasta come Marsala non può essere controllata con un organico insufficiente. Occorre rafforzare la polizia locale e investire anche nella videosorveglianza e nelle nuove tecnologie». Altro punto centrale della sua campagna elettorale riguarda i parcheggi e la mobilità urbana. «I cittadini vivono quotidianamente difficoltà nel trovare parcheggio, soprattutto nel centro storico. Anche su questo tema abbiamo più volte sollecitato interventi e avanzato proposte attraverso note e interrogazioni consiliari. Una città che vuole crescere anche dal punto di vista turistico deve essere più accessibile e meglio organizzata».

Sul turismo, Orlando ribadisce la necessità di valorizzare le grandi potenzialità del territorio marsalese: «Abbiamo mare, storia, archeologia, cultura ed eccellenze enogastronomiche conosciute ovunque. Però serve una strategia capace di promuovere la città tutto l’anno». Anche sul fronte turistico, Orlando ricorda di avere presentato diversi interventi per chiedere maggiore programmazione, eventi distribuiti durante l’anno e una promozione più efficace del territorio. Infine, il tema del decoro urbano: «Una città pulita e curata è il primo biglietto da visita per residenti e turisti. Negli anni abbiamo segnalato più volte criticità legate alla manutenzione e al degrado urbano, chiedendo interventi concreti attraverso interrogazioni e note ufficiali. Bisogna intervenire con più manutenzione, più controlli e una maggiore attenzione agli spazi pubblici».

Per Orlando, il sostegno ad Andreana Patti nasce dalla condivisione di un progetto amministrativo fondato su concretezza e presenza sul territorio: «Marsala ha bisogno di tornare efficiente, vivibile e vicina ai cittadini».