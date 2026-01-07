Il 2026 inizia con due neo centenari a Trapani e Castellammare

Due nuovi centenari a Trapani e a Castellammare. Il trapanese Francesco Morice è nato a Trapani il 6 gennaio 1926 ed ha vissuto una vita di sacrifici, lavoro e dedizione alla famiglia, crescendo in un contesto difficile ma forgiando un carattere resiliente e una tempra d’acciaio. Lavoratore instancabile, ha contribuito al benessere della sua famiglia e della nostra comunità, affrontando con coraggio le sfide della vita, tra cui la perdita prematura della moglie e la responsabilità di crescere due figlie da solo. “La storia di Francesco è un esempio per tutti noi – dichiara il Sindaco Giacomo Tranchida -. Un uomo che ha incarnato i valori della famiglia, del lavoro e della resilienza, tramandando ai figli e ai nipoti un patrimonio di dignità e amore. Oggi, circondato dall’affetto delle sue figlie Michela e Anna Maria, dei 5 nipoti e dei 7 pronipoti, Francesco rappresenta la memoria viva di una generazione che ha costruito il nostro presente“.

Cento anni anche per Anna Tarantola nata a Castellammare del Golfo il 7 gennaio 1926, esattamente un secolo fa. Anna Tarantola è la seconda centenaria della prima settimana del nuovo anno a Castellammare del Golfo: il 3 gennaio ha festeggiato 102 anni Antonia Cruciata, la donna più anziana della città. L’uomo più anziano, Sebastiano Lentini, è invece deceduto ieri, nel giorno dell’Epifania, all’età di 102 anni e otto mesi. Anna Tarantola ha lavorato per 28 anni al Comune come collaboratrice scolastica. Vedova dal 1955 di Camillo Bosco, contadino, la nonnina centenaria ha un figlio, Giuseppe Camillo Bosco, due nipoti e 4 pronipoti. Mangia di tutto in piccole quantità, ama guardare la televisione, recita il rosario con grande devozione e ricorda bene le preghiere che per l’occasione dei suoi 100 anni ha recitato con don Salvo Morghese. Il sindaco Giuseppe Fausto ha consegnato una targa ricordo ad Anna Tarantola, raggiungendola nella sua abitazione: “Tanti auguri di serenità e salute ad Anna Tarantola che oggi festeggia 100 anni e che per tantissimi anni è stata una collaboratrice del nostro Ente offrendo un servizio alla comunità – afferma il primo cittadino -. In questa prima settimana dell’anno, già due donne di Castellammare del Golfo hanno festeggiato i 100 anni ed oltre. Un segno positivo per la nostra comunità perché le nostre nonnine, che hanno vissuto tanti eventi difficili, sono un esempio di forza, determinazione e resilienza. A loro, e a tutti gli anziani della nostra città, giunga il mio più sincero augurio e quello della città di Castellammare del Golfo“.