A Calatafimi torna la festa del Santo Patrono SS Crocifisso dopo 14 anni

A Calatafimi Segesta ritornerà la celebrazione del Santo Patrono con la festa del SS Crocifisso nei giorni di 1, 2 e 3 Maggio 2026, dopo ben 14 anni. Il sindaco Francesco Gruppuso ha dichiarato: “Non è soltanto un evento, ma l’espressione concreta di un senso di comunità che non si è mai spento. È un momento di condivisione e di lavoro collettivo, che rafforza il legame tra le persone e restituisce valore alla nostra identità più profonda. Lo scampanio dei sacri bronzi alla mezzanotte del 5 gennaio, in una piazza gremita di gente, hanno dato inizio all’ evento fortemente voluto da tutti a partire dai Ceti, dalle istituzioni religiose nonché dall’amministrazione comunale e da tutti i calatafimesi, perché questa festa appartiene a ciascuno di noi.Sarà una festa di colori, di allegria, di tradizioni e di devozione, capace di unire passato e presente e di parlare al futuro della nostra comunità”.

Anche Don Enzo Basiricò presidente dell’amministrazione del SS Crocifisso nonché rettore afferma: “La novità della diffusione dei social ha permesso di far partecipare anche gli emigrati che vivono oltre oceano e che desiderano ritornare a vederla. La festa rappresenta almeno tre cose importanti: casa, chiesa, collaborazione. La casa perché richiama le radici, la storia, le tradizioni di famiglia e di un popolo. La chiesa perché è fortissima la devozione al SS. Crocifisso e la festa da un lato ne è figlia di questa devozione e dall’altro la genera. Collaborazione perché, sebbene i Ceti insieme alla Chiesa e al Comune, e anche quest’anno l’APS SS. Crocifisso, siano il motore di tutta la festa, si tratta di un evento così complesso che ha bisogno del supporto di tutte le istituzioni presenti sul territorio e di tutti i parrocchiani. Ciò che mi ha piacevolmente sorpreso ieri sera è stata anche la numerosa partecipazione di giovani che sono attratti da questa manifestazione di fede che hanno finora vissuto solo nel racconto di genitori e nonni. Significa che la festa unisce anche le generazioni. Adesso buon lavoro a tutti noi con l’aiuto del Signore”.