Misiliscemi, sequestrata una discarica abusiva

I vigili Urbani di Misiliscemi hanno sequestrato un’area privata di notevoli dimensioni dove insisteva una discarica abusiva lungo la strada Marsala 358 A.

Gli agenti della polizia locale al comando del dirigente Nino Pumo, erano stati informati che nella zona qualcuno bruciava rifiuti illegalmente.

Gli agenti hanno così iniziato una serie di servizi di controllo e monitoraggio del territorio comunale per poter individuare la persona che contro ogni regolamento bruciava rifiuti. Nel corso dei controlli gli agenti hanno fatto una scoperta: si sono trovati davanti ad una vasta aria di proprietà di un cinquantenne di Rilievo, che era stata invece adibita a discarica di rifiuti di ogni genere.

Nell’area c’è un grande capannone semi diroccato e al suo interno sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti pericolosi e no tutti ammassati. Stessa cosa all’esterno nell’area circostante. Elettrodomestici di ogni genere, carcasse di auto, rifiuti derivanti da demolizioni, ferro, un trattore, plastica, bidoni che avevano contenuto materiale edile e colori.

ll titolare del terreno su cui insiste la discarica è stato denunciato all’autorità giudiziaria.