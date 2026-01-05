E’ morta Anna, sorella maggiore del giudice Falcone

È morta a 95 anni Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci.

Era la primogenita di tre fratelli e, insieme alla sorella Maria, aveva contribuito alla nascita della Fondazione Falcone, diventata negli anni uno dei principali presìdi civili nella diffusione della cultura della legalità e della giustizia.

Donna riservata, lontana dai riflettori, Anna Falcone ha scelto per tutta la vita un impegno discreto ma profondo. Pochissime le sue apparizioni pubbliche, sempre misurate, sempre cariche di dignità.

Negli ultimi anni aveva accettato anche un incontro dal forte valore simbolico: quello con l’ex calciatore Fabrizio Miccoli, che le aveva chiesto scusa per aver insultato la memoria del fratello in una conversazione intercettata dagli inquirenti. Un gesto accolto senza clamore, coerente con lo stile che ha sempre contraddistinto la sua vita.