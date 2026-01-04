Nonna Antonina ha compiuto 102 anni ed è la più anziana di Castellammare del Golfo

Antonina Cruciata ha compiuto oggi 102 anni ed è la più anziana di Castellammare del Golfo.



Nata la notte di Natale, nonna Antonina fu registrata all’anagrafe solo il 3 gennaio 1924.

Antonina ha un figlio, Vito, di 73 anni, sette nipoti e otto pronipoti. Vive con il fratello Vito, 88 anni, e la moglie, ed è assistita dai nipoti, in particolare da Emanuela. Antonina è abbastanza lucida ed accoglie con un sorriso e un gesto di ringraziamento ogni augurio, mentre ripete con Don Salvo Morghese, preghiera e benedizione.

Vedova di Carmelo Plaia, segue una dieta prevalentemente a base di verdure, senza rinunciare ai dolci, compresa la torta dei suoi 102 anni.

Anche quest’anno il sindaco Giuseppe Fausto le ha fatto visita consegnandole una pergamena ricordo dopo un momento di preghiera curato da Don Salvo Morghese.



«A nome dell’amministrazione e di tutta la città porgo i miei auguri a nonna Antonina- dice il sindaco Giuseppe Fausto-. Festeggiare 102 anni a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno è un segnale di continuità e speranza. Nonna Antonina adesso è la più anziana di Castellammare del Golfo e rappresenta un esempio di resilienza, avendo attraversato momenti storici complessi come la guerra e pandemie. Le auguro serenità e salute, circondata dall’affetto dei suoi cari».