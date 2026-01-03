Il corpo senza vita di un uomo di circa 50 anni, è stato rinvenuto sulla spiaggia della città di Milazzo.

A fare la tragica scoperta è stato un pescatore che, notando il cadavere sull’arenile, ha immediatamente allertato i soccorsi.

Il corpo giaceva sulla battigia, parzialmente svestito. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto e i carabinieri della Compagnia di Milazzo, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e risalire all’identità della vittima che al momento risulta ignota.

Non si esclude alcuna ipotesi: dalle cause naturali a un possibile annegamento, fino ad altre circostanze che saranno chiarite solo al termine degli esami medico-legali. Sarà il magistrato di turno a stabilire se disporre l’autopsia sul corpo. Le indagini proseguono per chiarire le cause del decesso e dare un nome all’uomo trovato morto sulla spiaggia.