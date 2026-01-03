Partanna: importuna i clienti di un locale e poi aggredisce i carabinieri, arrestato un uomo

I Carabinieri della Stazione di Partanna hanno arrestato per minaccia, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale un 53enne di Partanna.



I militari dell’Arma sono intervenuti presso un locale del centro abitato, dove era stato segnalato un uomo, che in evidente stato di alterazione psicofisica importunava gli avventori, alla vista dei Carabinieri, l’uomo cominciava a inveire contro di loro minacciandoli di morte per poi aggredirli con calci e pugni, ferendo in modo lieve uno dei militari.

Una volta riportato alla calma, l’uomo è stato tratto in arresto e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.