Pantelleria, prende il via un progetto per la tutela dei fondali marini

Via libera al progetto PANTHER che punta a salvare e rigenerare i fondali marini di Pantelleria.

Con un provvedimento firmato il 31 dicembre 2025, la Guardia Costiera ha disposto l’interdizione dello specchio acqueo della Secca di Campobello, che resterà chiuso a pesca e navigazione fino al 15 giugno 2034. L’obiettivo è consentire il recupero di un ecosistema marino oggi fortemente degradato.

L’area interessata è ampia circa 35.000 metri quadrati, tra Punta Ficara e Punta Gattara, nel cuore del Mediterraneo. Non una semplice chiusura temporanea, ma un vero e proprio intervento di tutela ambientale di lungo periodo, pensato come un laboratorio a cielo aperto per la rinascita del mare.

Scienza e pescatori insieme

Il progetto nasce da una collaborazione inedita tra ricerca scientifica e mondo della pesca. A promuoverlo sono l’Università Politecnica delle Marche e l’Associazione Pescatori di Pantelleria. Sotto la direzione scientifica del professor Carlo Cerrano, il progetto mira al ripristino degli habitat marini e alla ricostruzione della biodiversità locale, con benefici attesi anche per la pesca futura.

Divieti e regole nell’area protetta

Per tutta la durata del progetto, nell’area interdetta sarà vietato: navigare o sostare con qualsiasi imbarcazione; praticare la pesca, professionale o sportiva; svolgere immersioni subacquee o attività di superficie. Sono previste deroghe solo per mezzi di soccorso, forze dell’ordine e personale scientifico autorizzato.

Controlli e sanzioni

Il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo, Giuseppe Claudio Marrone, ha spiegato che il provvedimento è necessario sia per la tutela ambientale sia per garantire la sicurezza della navigazione durante le attività di ripristino. La sorveglianza sarà costante e le violazioni saranno punite secondo il Codice della Navigazione.