O.M.V.I., 40 anni su strada: dal 1986 l’eccellenza dei mezzi pesanti a Marsala

Quarant’anni di attività rappresentano un traguardo importante per qualsiasi impresa, ma per la O.M.V.I. di Russo Salvatore S.r.l. assumono il valore di una vera e propria storia di famiglia e di territorio, intimamente legata allo sviluppo del comparto dei veicoli industriali e commerciali nel marsalese. Nata nel 1986, in un settore altamente tecnico e competitivo, l’azienda ha saputo evolversi costantemente, ampliando servizi, competenze e strutture, fino a diventare oggi un punto di riferimento per enti pubblici, autotrasportatori, aziende agricole, imprese edili e realtà produttive di ogni genere.​

Fondata grazie alla passione per i motori e all’esperienza del titolare Salvatore Russo, la O.M.V.I. nasce come officina meccanica specializzata in veicoli industriali e commerciali, per poi trasformarsi nel tempo in una struttura completa di autoriparazione. Alla meccanica tradizionale si affiancano progressivamente i servizi di elettrauto, le competenze di meccatronica, la manutenzione oleodinamica e impiantistica, fino ad arrivare all’attività di gommista e alla gestione di tutte le principali esigenze di manutenzione per i mezzi pesanti e leggeri. Una crescita che si riflette anche negli spazi: dal primo insediamento al trasferimento, nel 1999, nell’attuale sede di contrada Ponte Fiumarella a Marsala, poi ulteriormente ampliata con una nuova struttura e un piazzale operativo che oggi consente di lavorare su un elevato numero di veicoli in contemporanea.​

Nel corso dei decenni l’azienda non si è limitata a “riparare mezzi”, ma ha investito in modo sistematico su tecnologia e qualità, anticipando spesso le evoluzioni del mercato. Già a luglio 2005 arriva la prima certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000, poi aggiornata alla versione 9001:2008 e, successivamente, adeguata alla norma UNI EN ISO 9001:2015, a conferma di un’organizzazione interna strutturata, di procedure rigorose e di un’attenzione costante alla soddisfazione del cliente. Parallelamente vengono rispettati tutti i requisiti di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e un percorso continuo di formazione e aggiornamento del personale, oltre all’adeguamento al GDPR in materia di protezione dei dati.​

La dotazione tecnica è oggi uno dei punti di forza di O.M.V.I., che dispone di attrezzature avanzate per accompagnare l’evoluzione dei veicoli industriali, sempre più complessi e tecnologici. In officina sono operative piattaforme per la diagnostica computerizzata (TEXA, KTS Truck Bosch, Wabco, Knorr-Bremse, Ford), strumenti di misurazione e allineamento come il sistema HAWEKA AXIS 4000 per l’assetto dei veicoli industriali e commerciali, nonché ponti sollevatori di ultima generazione, come il recente investimento in un ponte elettroidraulico a forbice da 23.000 kg in ottica Industria 4.0. A ciò si aggiunge l’attrezzatura per la calibrazione elettronica dei sistemi di assistenza alla guida (radar di corsia e frenata automatica), l’equipaggiamento per la ricerca fughe con azoto, la manutenzione e ricarica degli impianti di aria condizionata e un furgone officina per il soccorso su strada H24.​

Un capitolo fondamentale degli ultimi anni riguarda l’attività sui cronotachigrafi, analogici prima e digitali poi, fino ai tachigrafi intelligenti di ultima generazione. A luglio 2020 l’azienda ottiene la certificazione da Amtri Veritas per l’abilitazione ai tachigrafi digitali e intelligenti, diventando Centro Tecnico autorizzato per il montaggio, l’attivazione, gli interventi tecnici, la taratura e le prove degli strumenti di misura, in conformità alle disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico e del Regolamento UE. Si tratta di un riconoscimento che premia preparazione tecnica, affidabilità e attenzione alle normative, elementi sempre più decisivi per chi opera nel settore del trasporto professionale.​

Nel percorso di crescita non mancano le collaborazioni con marchi e reti di primaria importanza: nel 2009 O.M.V.I. diventa officina autorizzata Adamoli e Sachs, per poi consolidare altre partnership come B.P.W. per la manutenzione e revisione degli assali, la rete M-Truck per i servizi nel campo automotive dei veicoli industriali, e la diagnosi ufficiale Truck e Trailer con Knorr-Bremse. Una tappa simbolica arriva nel 2021, con l’ingresso nella famiglia Ford Trucks e la firma del primo contratto di officina autorizzata in Sicilia, che conferma il posizionamento dell’azienda nel panorama regionale come interlocutore qualificato per veicoli industriali di ogni marca.​

Il valore di questi quarant’anni è testimoniato anche dalla fiducia di una clientela ampia e diversificata. O.M.V.I. segue da tempo mezzi di proprietà di enti pubblici, come il Comune di Marsala, per cui assicura sin dal 1999 la manutenzione meccanica e impiantistica dei veicoli utilizzati nei diversi settori comunali, oltre a curare le flotte di autotrasportatori, imprese edili, aziende vitivinicole, attività industriali e commerciali sparse sul territorio. L’organico, composto in media da 7-8 addetti con possibilità di incremento in base alle esigenze produttive, è suddiviso per specializzazioni ma lavora in sinergia tra reparti, nell’ottica di un servizio completo e affidabile, capace di seguire il cliente dalla diagnosi alla consegna del mezzo.​

Quarant’anni dopo il 1986, la O.M.V.I. di Russo Salvatore S.r.l. continua a coniugare artigianalità e innovazione, radicamento locale e apertura alle sfide tecnologiche del settore automotive. La storia dell’azienda dimostra come una passione nata in giovane età, sostenuta da investimenti costanti, formazione continua e scelte coraggiose, possa trasformarsi in una realtà solida, certificata e riconosciuta anche dai grandi marchi internazionali. Un patrimonio di competenze e relazioni che guarda al futuro con la stessa determinazione degli inizi, forte di un’esperienza quarantennale al servizio della mobilità delle persone, delle imprese e delle istituzioni.