O.M.V.I., 40 anni su strada: dal 1986 l’eccellenza dei mezzi pesanti a Marsala

Quarant’anni di attività rappresentano un traguardo importante per qualsiasi impresa, ma per la O.M.V.I. di Russo Salvatore S.r.l. assumono il valore di una vera e propria storia di famiglia e di territorio, intimamente legata allo sviluppo del comparto dei veicoli industriali e commerciali nel marsalese. Nata nel 1986, in un settore altamente tecnico e competitivo, l’azienda ha saputo evolversi costantemente, ampliando servizi, competenze e strutture, fino a diventare oggi un punto di riferimento per enti pubblici, autotrasportatori, aziende agricole, imprese edili e realtà produttive di ogni genere.
Fondata grazie alla passione per i motori e all’esperienza del titolare Salvatore Russo, la O.M.V.I. nasce come officina meccanica specializzata in veicoli industriali e commerciali, per poi trasformarsi nel tempo in una struttura completa di autoriparazione. Alla meccanica tradizionale si affiancano progressivamente i servizi di elettrauto, le competenze di meccatronica, la manutenzione oleodinamica e impiantistica, fino ad arrivare all’attività di gommista e alla gestione di tutte le principali esigenze di manutenzione per i mezzi pesanti e leggeri. Una crescita che si riflette anche negli spazi: dal primo insediamento al trasferimento, nel 1999, nell’attuale sede di contrada Ponte Fiumarella a Marsala, poi ulteriormente ampliata con una nuova struttura e un piazzale operativo che oggi consente di lavorare su un elevato numero di veicoli in contemporanea.
Nel corso dei decenni l’azienda non si è limitata a “riparare mezzi”, ma ha investito in modo sistematico su tecnologia e qualità, anticipando spesso le evoluzioni del mercato. Già a luglio 2005 arriva la prima certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000, poi aggiornata alla versione 9001:2008 e, successivamente, adeguata alla norma UNI EN ISO 9001:2015, a conferma di un’organizzazione interna strutturata, di procedure rigorose e di un’attenzione costante alla soddisfazione del cliente. Parallelamente vengono rispettati tutti i requisiti di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e un percorso continuo di formazione e aggiornamento del personale, oltre all’adeguamento al GDPR in materia di protezione dei dati.
La dotazione tecnica è oggi uno dei punti di forza di O.M.V.I., che dispone di attrezzature avanzate per accompagnare l’evoluzione dei veicoli industriali, sempre più complessi e tecnologici. In officina sono operative piattaforme per la diagnostica computerizzata (TEXA, KTS Truck Bosch, Wabco, Knorr-Bremse, Ford), strumenti di misurazione e allineamento come il sistema HAWEKA AXIS 4000 per l’assetto dei veicoli industriali e commerciali, nonché ponti sollevatori di ultima generazione, come il recente investimento in un ponte elettroidraulico a forbice da 23.000 kg in ottica Industria 4.0. A ciò si aggiunge l’attrezzatura per la calibrazione elettronica dei sistemi di assistenza alla guida (radar di corsia e frenata automatica), l’equipaggiamento per la ricerca fughe con azoto, la manutenzione e ricarica degli impianti di aria condizionata e un furgone officina per il soccorso su strada H24.
Un capitolo fondamentale degli ultimi anni riguarda l’attività sui cronotachigrafi, analogici prima e digitali poi, fino ai tachigrafi intelligenti di ultima generazione. A luglio 2020 l’azienda ottiene la certificazione da Amtri Veritas per l’abilitazione ai tachigrafi digitali e intelligenti, diventando Centro Tecnico autorizzato per il montaggio, l’attivazione, gli interventi tecnici, la taratura e le prove degli strumenti di misura, in conformità alle disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico e del Regolamento UE. Si tratta di un riconoscimento che premia preparazione tecnica, affidabilità e attenzione alle normative, elementi sempre più decisivi per chi opera nel settore del trasporto professionale.
Nel percorso di crescita non mancano le collaborazioni con marchi e reti di primaria importanza: nel 2009 O.M.V.I. diventa officina autorizzata Adamoli e Sachs, per poi consolidare altre partnership come B.P.W. per la manutenzione e revisione degli assali, la rete M-Truck per i servizi nel campo automotive dei veicoli industriali, e la diagnosi ufficiale Truck e Trailer con Knorr-Bremse. Una tappa simbolica arriva nel 2021, con l’ingresso nella famiglia Ford Trucks e la firma del primo contratto di officina autorizzata in Sicilia, che conferma il posizionamento dell’azienda nel panorama regionale come interlocutore qualificato per veicoli industriali di ogni marca.
Il valore di questi quarant’anni è testimoniato anche dalla fiducia di una clientela ampia e diversificata. O.M.V.I. segue da tempo mezzi di proprietà di enti pubblici, come il Comune di Marsala, per cui assicura sin dal 1999 la manutenzione meccanica e impiantistica dei veicoli utilizzati nei diversi settori comunali, oltre a curare le flotte di autotrasportatori, imprese edili, aziende vitivinicole, attività industriali e commerciali sparse sul territorio. L’organico, composto in media da 7-8 addetti con possibilità di incremento in base alle esigenze produttive, è suddiviso per specializzazioni ma lavora in sinergia tra reparti, nell’ottica di un servizio completo e affidabile, capace di seguire il cliente dalla diagnosi alla consegna del mezzo.
Quarant’anni dopo il 1986, la O.M.V.I. di Russo Salvatore S.r.l. continua a coniugare artigianalità e innovazione, radicamento locale e apertura alle sfide tecnologiche del settore automotive. La storia dell’azienda dimostra come una passione nata in giovane età, sostenuta da investimenti costanti, formazione continua e scelte coraggiose, possa trasformarsi in una realtà solida, certificata e riconosciuta anche dai grandi marchi internazionali. Un patrimonio di competenze e relazioni che guarda al futuro con la stessa determinazione degli inizi, forte di un’esperienza quarantennale al servizio della mobilità delle persone, delle imprese e delle istituzioni.