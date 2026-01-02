Custonaci: dal 3 gennaio riapre le porte il Presepe Vivente della Grotta Mangiapane

Dopo la grande partecipazione di pubblico delle prime quattro giornate torna, dal 3 al 6 gennaio, uno degli eventi natalizi più suggestivi della Sicilia: il Presepe Vivente di Custonaci, allestito all’interno della Grotta Mangiapane, a due passi dal borgo marinaro di Cornino.

Questa antica grotta naturale, abitata sin dal Paleolitico, si trasforma, ogni anno in uno spettacolare teatro a cielo aperto, dove va in scena una rievocazione storica della Natività tra fede, tradizione e cultura popolare.

Oltre centocinquanta figuranti in costume d’epoca popolano il villaggio contadino ricreato all’interno della grotta, dando vita a scene di vita quotidiana del passato, con antichi mestieri, botteghe artigiane, animali da fattoria e ambientazioni rurali. Ogni dettaglio è curato con estrema attenzione dall’Associazione Museo Vivente, per offrire ai visitatori un viaggio autentico nel tempo e nelle tradizioni del Natale siciliano.

Un evento emozionante per grandi e piccoli, che unisce spiritualità, identità locale e spettacolo immersivo, valorizzando uno dei siti naturalistici e culturali più affascinanti del territorio trapanese.