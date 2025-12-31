Polisportiva Marsala Doc terza nel Grand Prix regionale Fidal delle Mezze Maratone

Fresca di vittoria nel Grand Prix provinciale Fidal 2025 di corsa su strada (e cross), la Polisportiva Marsala Doc si conferma anche ai vertici dell’atletica leggera amatoriale siciliana piazzandosi al terzo posto nella classifica generale maschile del Grand Prix regionale Fidal delle Mezzemaratone. Un prestigioso piazzamento che segue a pochi anni di distanza le due esaltanti vittorie consecutive del 2022 e 2023. E per domenica 4 gennaio, a Pergusa, come ogni anno, si terranno le premiazioni. Sia quelle di squadra, che individuali.

Per la società presieduta da Filippo Struppa verranno premiati come “fedelissimi”, ovvero coloro che hanno partecipato a tutte le gare (otto) del Grand Prix, Salvatore Bevilacqua, Giuseppe Cerame e Vincenzo Contrino. Per quanto riguarda, invece, coloro che nella classifica generale stilata sulla base dei migliori tempi, nelle rispettive categorie d’età, per la società marsalese, verranno premiati, nelle rispettive categorie d’età, Anna Maria Gentile, Lara Saladino, Enzo Lombardo, Enzo Castiglione, Pietro Sciacca e Pino Valenza. A Pisa, invece, il vice presidente Michele D’Errico ha corso la sua 360esima maratona (e ultra) e con il tempo di 3:31:31 è stato ancora una volta primo nella sua categoria d’età (SM70). Al Trail del bosco della Ficuzza, invece, a rappresentare la Marsala Doc è stato Leonardo Curatolo. Da sottolineare, infine, che Michele Galfano, con il tempo di 2:43:47, è risultato il terzo maratoneta siciliano dell’anno.

Intanto, da tempo è già all’opera la macchina organizzativa della seconda “Sigel Marsala Marathon”, gara inserita nel calendario nazionale e in programma per il prossimo 26 aprile. Tra le novità di quest’anno, un percorso che vedrà gli atleti correre su entrambi i lungomari (sud e nord) e anche nel centro storico, dunque tra natura e storia, con partenza e arrivo in piazza della Vittoria, davanti Porta Nuova.