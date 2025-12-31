Gli auguri di buon anno del sindaco di Misiliscemi: “Il nuovo anno un tempo di speranza e impegno”

Anche il sindaco di Misiliscemi ha inviato agli organi di stampa un messaggio augurale per il 2026 ormai alle porte.

“Con l’arrivo del 2026 desidero rivolgere a tutte e a tutti voi i miei più sinceri auguri – scrive Salvatore Tallarita -. Il nuovo anno rappresenta sempre un tempo di speranza, ma soprattutto un’occasione per rinnovare l’impegno verso la nostra comunità. Misiliscemi è una comunità giovane, costruita giorno dopo giorno grazie al contributo di ciascuno. Ed è proprio dal senso di appartenenza, dalla collaborazione e dal rispetto reciproco che nasce la forza per far crescere il nostro territorio in modo equilibrato e sostenibile.

Come Amministrazione continueremo a lavorare per migliorare i servizi, valorizzare le nostre risorse e rispondere in modo concreto ai bisogni dei cittadini. Ma nessun progetto può dirsi davvero efficace senza l’ascolto: per questo il dialogo costante con le persone, le associazioni e le realtà locali resterà al centro della nostra azione. Perché un territorio cresce quando istituzioni e comunità camminano insieme, nel segno dell’ascolto e della responsabilità condivisa. Il nuovo anno ci chiama a guardare avanti con responsabilità, fiducia e spirito di comunità, certi che solo insieme possiamo costruire una Misiliscemi sempre più inclusiva, attenta e capace di offrire opportunità a tutte le generazioni. A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, auguro a voi e alle vostre famiglie un anno di serenità, salute e crescita condivisa. Buon anno nuovo a tutta la comunità di Misiliscemi. Un sentito ringraziamento ai professionisti dell’informazione che, nel corso dell’anno, hanno seguito con attenzione e professionalità le attività dell’Amministrazione comunale“.