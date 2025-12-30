Capodanno in sicurezza, ordinanza del sindaco di Petrosino sull’uso degli articoli pirotecnici

L’amministrazione comunale di Petrosino informa la cittadinanza che il sindaco Giacomo Anastasi ha firmato l’ordinanza n. 22 del 27 dicembre 2025, che istituisce il divieto su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici e in quelli privati con ricaduta su aree pubbliche di utilizzare determinati articoli pirotecnici. Obiettivo del provvedimento è garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, nonché di tutelare il benessere degli animali e delle persone più fragili come bambini, anziani e ammalati, durante i festeggiamenti di Capodanno.

L’ordinanza è in vigore da oggi, 30 dicembre 2025 fino alle ore 24 del 6 Gennaio 2026.

In particolare, l’ordinanza vieta: l’uso di materiale esplodente, fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici; l’utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita in luoghi privati senza la prescritta licenza di cui all’art. 57 del T.U.L.P.S.

L’inosservanza di tale ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro.

L’Amministrazione Comunale, nel richiamare al senso di responsabilità individuale e collettiva, raccomanda inoltre di: acquistare articoli pirotecnici esclusivamente presso esercizi commerciali autorizzati, assicurandosi che riportino la marcatura “CE”; non raccogliere botti, petardi o qualsiasi artificio inesploso e non tentare di riaccenderli; esercitare una stretta vigilanza sui minori, per scongiurare i gravi pericoli derivanti da un uso improprio o maldestro di materiali esplodenti.

“Si confida – conclude la nota dell’amministrazione Anastasi – nella piena collaborazione di tutta la cittadinanza per assicurare che i festeggiamenti di fine anno si svolgano in un clima di festa, serenità e sicurezza per tutti”.