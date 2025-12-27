Traffico di droga, indagine conclusa: a Castellammare 22 persone nel mirino della Procura

Maxi inchiesta sullo spaccio di droga a Castellammare del Golfo. Si sono concluse le indagini svolte dal personale della Squadra Mobile della Questura di Trapani, in collaborazione con il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castellammare, nei confronti di 22 soggetti gravemente indiziati di essere responsabili di reati in materia di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e di altre fattispecie di reato collaterali a quest’ultime. L’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trapani, si è protratta per circa un anno e ha richiesto un impegno costante e significativo da parte dei poliziotti del locale Commissariato e della Squadra Mobile che hanno operato con professionalità, dedizione e spirito di servizio.

Nel corso delle indagini sono state impiegate sia tecniche investigative tradizionali sia strumenti di indagine atipici, consentendo di ricostruire un quadro indiziario ampio e dettagliato. Gli accertamenti svolti hanno permesso di delineare l’operatività di un gruppo composto da cittadini italiani, tutti abitanti nei territori di Castellammare del Golfo, Alcamo e Trapani, ritenuti coinvolti, a vario titolo, nella gestione e nello smercio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso, il presunto approvvigionamento della droga avveniva prevalentemente nella città di Palermo, nella relativa area metropolitana, nonché nella città di Trapani, per poi essere distribuita nelle aree di dimora degli indagati.

A conclusione dell’attività investigativa, agli interessati sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a conferma della piena condivisione e del costante coordinamento dell’operato della Polizia di Stato con la Procura della Repubblica. Alcuni dei soggetti coinvolti risultano già detenuti per altri procedimenti. L’operazione testimonia ancora una volta l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e nella tutela della sicurezza dei cittadini, attraverso un’azione investigativa capillare e incisiva sul territorio.