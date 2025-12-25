Cave e attività di scavo abusive, a Campobello e Castellammare 4 denunce

Un Natale amaro per quattro persone che sono state denunciate all’esito di un servizio dei Carabinieri mirato al contrasto dei reati di distruzione o deturpamento di bellezze ambientali o apertura abusiva di cave, operato nel territorio della Provincia di Trapani. A Campobello di Mazara i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 24enne e un 58enne che avevano avviato un’attività di movimento terra, su un luogo protetto da vincolo paesaggistico sito a ridosso dell’area balneare di Tre Fontane, scoperti, mediante anche servizi di osservazione statica, al momento del controllo mentre stavano portando via un autoarticolato carico di sabbia prelevata da quel fondo.

I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo, invece, hanno denunciato per furto aggravato un 68enne, responsabile di un’attività di scavo illecita volta ad estrarre materiale inerte da terreni di proprietà demaniale, siti nella periferia della città; sempre in questo comune, un 59enne che aveva posto in essere attività di movimento terra con realizzazione di terrazzamenti e condotte senza alcuna autorizzazione. L’area, inoltre, veniva sottoposta a sequestro.