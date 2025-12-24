Valderice: “La Bibbia nel Parco” torna al Parco Urbano di Misericordia

È stata presentata, presso il Molino Excelsior di Valderice, la 28ª edizione de “La Bibbia nel Parco”, la rappresentazione sacra che dal 1996 anima il periodo natalizio nel territorio trapanese. L’edizione 2025, che si terrà dal 26 al 28 dicembre presso il Parco Urbano di Misericordia con orario dalle 18:00 alle 21:00, proporrà nove quadri scenici incentrati sul tema dell’umanità, una riflessione sulla condizione umana nella realtà mondiale contemporanea. Antonino Agosta, presidente dell’Associazione Pro Misericordia, ha illustrato il programma della manifestazione sottolineando l’importanza della nuova collaborazione avviata con l’Unione Maestranze. Proprio Giovannello D’Aleo, presidente dell’Unione Maestranze – quinta manifestazione storica in Sicilia e ottava in Europa – ha evidenziato l’obiettivo di creare una rete tra le realtà culturali del territorio trapanese: «Abbiamo stilato un protocollo d’intesa per una progettualità condivisa che dia visibilità internazionale a questo grande contenitore culturale identitario».

L’assessora del Comune di Valderice Anna Maria Mazzara ha ribadito il sostegno dell’Amministrazione comunale: «Per Valderice questa è un’iniziativa che sentiamo nostra. Sono 28 anni che l’Associazione Pro Misericordia porta avanti con sacrificio e organizzazione dettagliata questa manifestazione unica nel suo genere – un presepe vivente che rappresenta la Bibbia – e continueremo a sostenerla a livello economico, logistico e organizzativo. È un’identità che appartiene a questo polmone verde, che è il Parco Urbano di Misericordia, gioiello del nostro territorio». La manifestazione si avvale del patrocinio del Comune di Valderice, dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dell’Assemblea Regionale Siciliana, ed è realizzata in collaborazione con le parrocchie Maria SS. della Misericordia e Cristo Re di Valderice e con l’Unione Maestranze. L’ingresso è gratuito. È prevista un’area con degustazioni di sfincie e dolci tipici natalizi.