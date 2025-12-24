Epifanio Bonventre è il nuovo assessore del Comune di Castellammare del Golfo. Dipendente del Libero Consorzio comunale di Trapani, 61 anni, è il quinto assessore della giunta del sindaco Giuseppe Fausto. Epifanio “Fanino” Bonventre, ha giurato a palazzo Crociferi nella tarda mattina di oggi e al momento il sindaco Giuseppe Fausto non gli ha assegnato deleghe in attesa della rimodulazione prevista nei prossimi giorni. E’ stato eletto consigliere comunale nel 2023 con 276 preferenze nella lista di minoranza “Oltre” ed attualmente è capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

Poiché la normativa prevede che non possano esserci più di due consiglieri comunali in giunta, a lasciare l’incarico di consigliere è stato l’assessore Giovanni D’Aguanno che nel 2023 ottenne 426 preferenze, nella lista a sostegno del sindaco Giuseppe Fausto. Attualmente i due consiglieri che sono anche componenti della Giunta sono il neo nominato assessore Epifanio Bonventre e la vicesindaco Lorena di Gregorio, eletta in consiglio comunale con 358 consessi. Dopo le dimissioni da consigliere comunale, al posto dell’assessore Giovanni D’Aguanno siederà in consiglio comunale Antonio Como che, nella stessa lista a sostegno del sindaco Fausto, ottenne 194 preferenze.

Epifanio Bonventre è stato assessore comunale, dal 2000 al 2002, nella prima amministrazione dell’allora sindaco Giuseppe Ancona, attuale presidente del consiglio comunale. Bonventre, sposato, ragioniere e perito commerciale, è stato anche consigliere comunale dal 2002 al 2006. Il sindaco Giuseppe Fausto è tornando così al plenum dell’esecutivo che è composto dalla vicesindaco Lorena Di Gregorio, che ha le deleghe all’ ambiente, pianificazione territoriale, Suap, informatizzazione e digitalizzazione, rapporti con il consiglio comunale. Giovanni D’Aguanno ha le deleghe allacultura, sport, politiche giovanili, rapporto con le frazioni, politiche comunitarie e programmi di sviluppo territoriale.

Giovanni Todaro, con deleghe a servizi sociali, pari opportunità, contenzioso, rapporti legali e servizi demografici, edilizia privata, patrimonio, protezione civile e randagismo, bilancio e tributi. Giovanni Ciufia, nominato a giugno 2025, ha le deleghe al personale e alla polizia municipale. In attesa dell’assegnazione delle deleghe al neo assessore Epifanio Bonventre, il sindaco Giuseppe Fausto al momento ha trattenuto le deleghe al turismo, spettacolo e pubblica istruzione